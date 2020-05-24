林鐵道班人員冒雨清理路線。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

日前山區豪雨造成林鐵50.3公里處（多林車站附近）土石滑落，列車無法通行，23日先行復駛嘉義至奮起湖站，當天下午5時完成土石清理工作，今天進行路線巡檢及列車試運皆正常，預計明日恢復行駛嘉義至十字路站，另，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3支線，均正常營運。

(中時 )