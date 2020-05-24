土石清理完畢 阿里山林鐵嘉義至十字路明天復駛 16:352020/05/24 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大型機具進入林鐵50.3公里處進行土石清理。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林鐵道班人員冒雨清理路線。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真） 日前山區豪雨造成林鐵50.3公里處（多林車站附近）土石滑落，列車無法通行，23日先行復駛嘉義至奮起湖站，當天下午5時完成土石清理工作，今天進行路線巡檢及列車試運皆正常，預計明日恢復行駛嘉義至十字路站，另，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3支線，均正常營運。 (中時 ) # 阿里山林鐵 #嘉義 #土石 #列車 #巡檢 #國家森林遊樂區 也許您會感興趣 推薦閱讀 三路齊發 台鐵要當品牌授權王 04:102020/05/20 財經要聞 桃捷推LED彩繪列車票卡 04:102020/05/20 地方新聞 520嘉義市長黃敏惠送愛的禮物 免費搭電動公車有驚喜 17:322020/05/20 政治 嘉市低底盤電動公車 6／1上路 04:102020/05/21 地方新聞 大雨直直落 南投仁愛鄉道土石流阻交通 10:052020/05/22 社會 台灣高鐵5／25起增發一列車 強化通勤服務 11:022020/05/22 生活 台鐵新豐=竹北間恢復雙線行車 12:532020/05/22 生活 因雨土石滑落 台鐵東正線新豐至竹北一度受阻 14:182020/05/22 生活 林鐵奮起湖車站附近鐵軌遭土石掩蓋 預計明日清理完成 17:082020/05/22 生活 新竹林管處活動讓民眾一探山林中寶藏 13:292020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 英德配國運如何？命理大師6字洩天機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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