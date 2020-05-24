近日在日本戀愛實境節目《雙層公寓》中，擁有高人氣的日本職業女子摔角選手木村花，疑似長期飽受酸民攻擊而輕生，讓外界震驚不已，身為星二代的歐陽靖也相當有感，她自揭22歲時遭網路霸凌，失去理性自殘，最後靠一招走出低潮。

歐陽靖透露自己也是受網路霸凌的過來人，在她差不多22歲時，奇摩家族曾有個社團「為什麼討厭歐陽靖」，內容都在謾罵她，「歐陽靖是不是有被強姦過啊？是個臭B」、「譚艾珍做了那麼多好事，還不是生出這種女兒」、「歐陽靖拉K、嗑藥、抽大麻、整形」等。

當時她非常難過，也不能理解為什麼被罵成這樣，「只因為我是星二代？只因為我刺青、外觀特立獨行？」﻿而她因此失去理性自殘，還把自殘照片PO網，但這樣不但引起更嚴重批評，也讓她的媽媽傷心落淚，「有那麼一度，我好想順酸民的意，乾脆自我了結...」。

但她想到身邊有愛她的媽媽，還有我愛的貓咪，所以她想到一個方法，拿出兩張紙和一支筆，寫下罵她的酸民名稱，並問自己8個問題，像是認識這個人嗎、這個人認識真正的你嗎等，問完之後，她豁然開朗，「我變得能夠感同身受地了解施暴者的心情，他們去霸凌別人的目的，也只是為了填補自己的自卑，而更重要的是，這些網路酸民事實上跟自己的人生一點關係都沒有！」

她也把當時週刊關於她的負面報導留下來，「藉此面對不堪的過去。對於錯誤的行為，我痛定思痛、誠心道歉，但也提醒自己永遠不要被網路霸凌給打倒！」

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