新北市長侯友宜今（24日）下午再度重申，已經有好幾個縣市到他的臉書留言，會請觀光局長與其他縣市觀光局聯繫，共商互惠旅遊的方式。（葉書宏攝）

新冠疫情趨緩，新北市長侯友宜與金門縣長楊鎮浯合推「金新款待」互惠旅遊，力推國旅拚振興，侯友宜今（24日）下午再度重申，已經有好幾個縣市到他的臉書留言，會請觀光局長與其他縣市觀光局聯繫，共商互惠旅遊的方式，把整個過程做好後再對外宣布。

侯友宜提及，6月3日互相踩線團就會首度包機到金門，然後金門也會到新北來了解整個路線。新北市已經準備好了，帶動2次的觀光休閒旅遊。

(中時 )