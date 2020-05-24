疫情趨緩 新北與其他縣市共商互惠旅遊 16:442020/05/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（24日）下午再度重申，已經有好幾個縣市到他的臉書留言，會請觀光局長與其他縣市觀光局聯繫，共商互惠旅遊的方式。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（24日）下午再度重申，已經有好幾個縣市到他的臉書留言，會請觀光局長與其他縣市觀光局聯繫，共商互惠旅遊的方式。（葉書宏攝） 新冠疫情趨緩，新北市長侯友宜與金門縣長楊鎮浯合推「金新款待」互惠旅遊，力推國旅拚振興，侯友宜今（24日）下午再度重申，已經有好幾個縣市到他的臉書留言，會請觀光局長與其他縣市觀光局聯繫，共商互惠旅遊的方式，把整個過程做好後再對外宣布。 侯友宜提及，6月3日互相踩線團就會首度包機到金門，然後金門也會到新北來了解整個路線。新北市已經準備好了，帶動2次的觀光休閒旅遊。 (中時 ) #旅遊 #侯友宜 #金門 #新北 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 操場變水池 新北讓學校變海綿 04:102020/05/20 地方新聞 吳鳳大讚防疫 新住民足甘心 04:102020/05/20 地方新聞 新北企業結合社區防災 增7家簽備忘錄 04:102020/05/20 地方新聞 興富發新北金山凱悅溫泉飯店 下周動工股價開高 10:422020/05/20 財經 參加總統就職 侯友宜期許：中央地方團結合作 11:572020/05/20 政治 致災性降雨恐至 侯友宜：必要時停班課 12:522020/05/20 生活 結婚Double愛你 新北三姊妹相揪同日嫁 12:502020/05/20 生活 加碼紓困桃園 新北議員籲中央：別對新北已讀不回 17:372020/05/21 政治 金新款待振興國旅安心玩 04:102020/05/23 社會新聞 民進黨新北主委同額競選 何博文：新北要重返執政 11:282020/05/24 政治 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 英德配國運如何？命理大師6字洩天機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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