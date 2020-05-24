民進黨北市黨部主委候選人王孝維。（本報資料照／張穎齊攝）

民進黨24日舉行黨職改選，但北市黨部主委選舉，因候選人薛凌、王孝維互控賄選，遭到暫停，不過2人仍各別現身投票所，進行評召及黨代表投票，2人還是再度隔空開嗆。薛凌重申，王孝維很奇怪，仍不願簽下「選舉公約」；王孝維則嗆，作賊喊抓賊，大家都清楚誰在做抹黑，黨中央應還他清白。

薛凌前往士北區投票所投票，她表示，自己參選以來清清白白，謹守黨部紀律，戰戰兢兢地拜訪基層，但無奈主委選舉被停，不知道是何原因，只希望新任黨主席蔡英文盡快制訂新的規則，讓基層黨員能安心，民主進步黨才能進步。

「王孝維很奇怪！」薛凌說，黨部訂下4條選舉公約，就是不送禮請客、不買票、不藉媒體增加事端、不攻擊對手，她都簽了，王卻不願簽，不知為何。

王孝維則前往忠孝東路的投票所投票，他表示，他清白參選，不懂為何要停選，但黨中央既然有考量，他就完全配合調查，自己都是因為被攻擊才做解釋，難道都要挨打嗎？誰都清楚是誰在攻擊抹黑對手。

「作賊喊捉賊！」王孝維說，薛凌有銀行、中常委、立委、議員等資源，而他沒有任何公職，純粹希望為2022年選戰布局，並培植人才加入民進黨。

據傳民進黨北市議會黨團在上周會議間，均希望推出第3位主委候選人，王孝維表示，這不對，他老實地參選，不僅受到委屈，又還要被剝奪參選權，這樣任誰都不會甘心，實在不公平。

(中時 )