現代女性晚婚，高齡產婦越來越多，通常都會透過人工協助受孕，不過在大陸山東有一名婦人高齡67歲，竟自然懷孕，還順利誕下健康的女嬰。消息一出，許多不孕的夫妻都上門詢問有無秘方；對此婦人的先生黃維平表示，真的沒有偏方，若有不孕情況，還是建議到醫院做檢查。

根據陸媒《新京報》報導，婦人於2019年10月25日順利誕下一名女嬰，並將她取名為「天賜」，意旨上天賜與的，這也是夫妻倆第3次嚐到當父母的喜悅。外傳當時黃維平夫妻決定將孩子生下時，受到膝下子女的激烈反對；對此黃維平澄清，沒有這回事，一家人都非常疼愛女嬰。

消息傳出後，許多不孕症的夫妻都上門尋求協助；黃維平表示，自己與妻子並沒有刻意懷孕，當然沒有所謂的偏方，建議想要懷孕生子，還是尋求醫療協助比較好，用科學的方法解決。

由於67歲高齡還能順利誕下健康的寶寶實在太罕見，天賜的故事很快地在網路上傳開，一家人成了網紅。不過陸續有網友擔心，黃維平一家人年紀都有些大，未來或許無法承擔天賜的扶養責任；對此，黃維平認為，夫妻倆的身體狀況良好，可以把孩子扶養長大，身邊的人也會幫忙照顧好孩子，大家不用擔心。

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(中時電子報)