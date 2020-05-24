新北市中和區廟美段簡易都更案今（24日）舉辦開工動土典禮，該案位於中和區中山路二段與廟美街交叉路口處，周邊現況多為密集的老舊公寓及沿街部分零售商業，未來重建後基地臨路側將留設4公尺人行步道供公眾通行，讓周邊環境更友善。

新北市都市更新處表示，該處土地使用分區部分為商業區及部分住宅區，土地面積總計約810.17平方公尺，重建前有8棟、1至2層樓且屋齡超過30年的老舊建築物辦理簡易都更。未來將重建改變為地上19層樓、地下4層的店鋪、集合住宅，總戶數共計100戶，將為周邊整體環境帶來新面貌。

都市更新處表示，市府提供多元的都更途徑，協助老舊及危險建築物改善居住安全及環境品質，除一般多數決同意循都市更新條例辦理外，另針對已整合完成的社區，提供程序簡便、獎勵明確的重建途徑。

另外，包含簡易都更、危老重建、防災都更等方式，讓結構有安全疑慮及上下樓梯不方便的老屋快速完成重建，給家人一個安全便利的居住環境，簡易都更從2013年推動上路迄今，核准26件，其中有5件已完工。

(中時 )