港星阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國日前鬆口婚變，婚姻僅維持14個月就閃離，雙方好聚好散，而由於目前簽訂了分居協議、進入辦理離婚階段，雙方依規定噤聲，只是自離婚消息公開後，賴弘國IG就被攻擊留言灌爆，波及他的家人朋友，甚至有一則直接點名詛咒他的小姪女，賴弘國也不忍了開口回應。

阿嬌與陳冠希往事被重提，而賴弘國護女方卻遭嗆居心不良、疑藉機蹭上位，最終接受網友勸告別再回應阿嬌往事，一舉將過去留言都刪光，沒想到此舉竟又惹得部分網友不滿意，有人批評他敢回羞辱阿嬌的留言卻不敢將這些文字留著，還波及他的家人，祭出惡毒詛咒。

有網友不滿賴弘國刪留言的行為，不只罵他，還對他的家人祭出惡毒詛咒：「祝你那可愛的小姪女連同你們全家一起暴斃，火葬場送你們家庭套餐七分熟」，而面對如此不妥的失控言論，賴弘國鬆口回應：「牛排我喜歡肋眼，五分熟」，維持風度與高EQ，讓不少網友讚賞，反刷一波好感度。

(中時電子報)