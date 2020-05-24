適逢大陸與澳洲關係緊張之際，維多利亞省前年同意與中國簽訂一帶一路諒解備忘錄一事，再度浮上檯面。美國國務卿蓬佩奧23日警告，上述諒解備忘錄擴大北京的傷害力，如果一帶一路計畫影響到澳洲電信網絡，危害到情報聯盟「五眼聯盟」，美方可能切斷與澳洲的聯繫。

維多利亞省與中國的一帶一路協議磋商已進入最後階段，澳洲聯邦政府先前曾批評，此舉不符國家利益。內政部長達頓21日更直批中方行動是「政治宣傳」，強硬稱︰「維多利亞省政府需要解釋，為什麼它是國內唯一1個參與協議磋商的省份。」

蓬佩奧昨日表示︰「我們不會容許我方的電信基礎建設建陷入任何風險，與五眼聯盟合作期間，也不會容許任何風險。」他說目前上不清楚中澳一帶一路協議的性質，但如果協議影響到美國國民及國安通信網路，「我們就會（與澳洲）中斷來往、就會分道揚鑣」。

蓬佩奧強調，美國會力保電信通訊安全可靠，期望澳洲也一樣。維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）24日則表示，須釐清蓬佩奧的評論內容，再做出回應。安德魯斯同時稱，維省不會全盤同意整個一帶一路協議，他也強調中澳雙邊關係良好。

(中時 )