高市觀光局近日鬆綁原鄉民宿申請規範，未來像是原民傳統建築高腳屋若通過專業技師鑑定，即可合法化。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局近日鬆綁原鄉民宿申請規範，並前往茂林區公所舉辦說明會。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2020為高市區域觀光元年，力推「東高慢食旅」品牌，但東高9區鮮少合法民宿，為保障遊客住宿品質及留客過夜，把地方觀光產值的餅做大，高市觀光局鬆綁原鄉民宿申請規範，輔導原鄉3區合法申請民宿，讓遊客玩得盡興，住得安心。

觀光局長邱俊龍指出，東高有旗山、美濃等9區，其中那瑪夏、茂林、桃源等3個原鄉，雖在非都市計畫區內，但高腳屋、石頭屋等特色原民住宅，難以通過建築法，當地合法民宿僅13家，未來希望輔導至30家，並由專業人士輔導提升旅宿品質、行銷深度旅遊，以利健全原鄉經濟產業發展。

觀光局4月20日公告實施「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，未來包括原鄉特色建物如石板屋、高腳屋等，只要通過三大專業技師結構安全評估鑑定，以及出示經查驗合格的簡易消防安全設備配置平面圖，即可替代建築物使用執照，向觀光局申設民宿。

近日觀光局前進茂林區公所辦理「高雄市原鄉民宿申請設立輔導說明會」，輔導原鄉有意願經營民宿的民眾了解相關法規。邱俊龍表示，輔導原鄉住宿品質升級，提供足夠住宿量能接待旅客，並保障旅客住宿安全。

高雄原鄉地區景緻得天獨厚，如那瑪夏區鬼斧神工的世紀大峽谷、獨立於世俗之外的鍚安山、茂林區百萬蝶舞的紫蝶幽谷、線條優美的多納高吊橋、桃源區自然原始的藤枝、浪漫清香的梅山等著名景點，每年吸引大批遊客慕名觀光。

(中時 )