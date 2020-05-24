迎接智慧時代來臨，國資圖舉辦「夢想生活－物聯網主題展」，圖為展場中的無人商店，帶民眾體驗未來購物模式。（國資圖提供／林欣儀台中傳真）

智慧科技正夯，帶領民眾感受大數據、物聯網的無遠弗屆，國立公共資訊圖書館與虎尾科技大學合作，即日起舉辦「夢想生活－物聯網主題展」；東海大學工業設計系畢業展也跟上智慧科技潮流，學生洪子奇以大數據辨識人臉情緒、創作出「心情點唱機」，別具趣味。

「心情點唱機」作品是利用大數據識別人的臉部情緒，系統即可播放出與心情相對應的歌曲，並於手機程式上紀錄，使用者可隨時回顧自己的情緒變化；學生蔡齊、吳亭勳創作的「刷牙趣」則是使用AI技術，將行事曆、齒列清潔情況投射在鏡面中，使用者起床刷牙就能了解自己牙齒情況與一天行程。

東海大學指出，今年畢業展主題為「做什麼設計？」藉以幫助學生反思自己創作的源起、過程中遭遇的挑戰，再從中探索、找回自我。

國資圖的「夢想生活－物聯網主題展」，是以無人商店互動遊戲帶領民眾體驗智慧化的採買過程，親身感受未來商店購物模式，現場並展出虎尾科大師生創作作品，包括可分析坐姿是否正確的椅子、偵測刷牙姿勢的感測器及利用觸摸進行遊戲的棒球組，展期至8月23日。

(中時 )