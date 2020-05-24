中國國務委員兼外交部長王毅24日表示，中歐2020年原定的一些重大外交議程受到疫情一定影響。目前雙方正就盡快舉辦「第22次中國—歐盟領導人會晤」保持溝通，並積極探索適時召開中國—歐盟峰會，雙方還將爭取年內完成「中歐投資協議談判」，拓展在互聯互通、生態環保、數位經濟、人工智慧等新領域的互利合作。

王毅指出，疫情發生後，中歐雙方堅定支持彼此抗疫努力，湧現出許多感人的友好事例。面對這場空前危機，中歐之間應該超越意識形態的差異，擺脫自我實現的猜忌，發出團結一致、攜手抗疫的共同聲音。

王毅稱，中歐關係歷經國際風雲變幻，總體保持合作的主基調，展現出強大的生命力，中歐完全可以通過平等對話來增進信任，完全可以通過建設性溝通來處理分歧。中歐不應是製度性競爭對手，而應是全方位戰略夥伴。中歐之間的交往應當是相互成就的正循環，而不是你輸我贏的淘汰賽。

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