5月份是荔枝玉荷包的產季，今年高雄產地價每台斤至少120元。農民結合農業局的網路電商，能將產品在採摘後24小時送達消費者手中，極品荔枝最高每台斤250元，還供不應求。大樹區荔枝產銷班長尤惠璋說，今年荔枝產量極佳，現在正是大啖玉荷包荔枝的最佳時機。

高雄市農業局長吳芳銘24日赴大樹鄉興田里，與台北來的CAMPUS網路小編一起體驗採荔枝。紅綠相間的玉荷包掛滿枝頭，多年矮化的荔枝樹非常適合自助採果，但尤惠璋說，玉荷包荔枝非常珍貴，一般果農不會讓消費者自己採摘，想吃真正的玉荷包，只要上「高雄首選」電商平台下訂，保證吃到新鮮多汁的大樹玉荷包。

尤惠璋是大樹區果樹產銷班第21班班長，種荔枝超過30年。在興田里的丘陵地上，他家的荔枝樹掛果率比別人多了兩成以上，每天要直送出去的玉荷包超過百箱，某家美式大賣場就慕名而來，指定要21班的玉荷包，也讓他很有面子，全班果農跟著樂呵呵。

吳芳銘除了體驗現場荔枝搞得滿頭汗，也和CAMPUS小編比賽了一把荔枝秤重，不幸被年輕型農黃柏誠誤導，相差了500克，只好皺著眉頭喝下苦瓜、薑汁與大蒜特調飲品，眼睜睜看著小編暢飲荔枝冰品。

(中時 )