大陸外交部長王毅24日在記者會上，罕見以大篇幅談論台灣問題，他的發言由軟到硬，先是溫情喊話，指2300萬台灣民眾是骨肉同胞，牽掛疫情下台灣同胞的健康安全；接著強調一中原則，指出台當局不承認兩岸同屬一中的九二共識，「恰恰是台灣當局自行關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門」；最後他也向美國強硬喊話，強調台灣問題是中國內政，堅決反對外部勢力對台獨份子「藉疫謀獨」給予鼓勵和縱容，並正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判十四億中國人民捍衛國家統一的堅定的決心。

大陸全國兩會每年都會舉行外交部專場記者會，大陸國務委員兼外長回答中外媒體各種提問。今年共回答了23個問題，其中台灣問題是在第19個題目，被上海澎湃新聞提出，關切疫情下中美關係裡的台灣問題。

王毅表示，「2300萬台灣民眾是我們的骨肉同胞，我們始終關心島內的疫情變化，牽掛台灣同胞的健康安全」，他稱疫情發生以來，大陸精心照顧在大陸的台胞，也細心扶助身在海外的台胞，對於台灣同胞未來的防疫需求，大陸方面會繼續全力以赴。

他接著指出，基於一個中國原則，中國政府同世衛組織，已經就「中國台灣地區」參與全球衛生事務，做出妥善安排，台灣地區與世衛組織及其成員，分享抗疫的訊息，開展專家的合作交流，這方面的渠道是完全暢通的，從來不存在什麼技術障礙或者防疫缺口。

王毅說，台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的九二共識，恰恰是台灣當局自行關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅表示，台灣問題是中國的內政，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中國同所有建交國雙邊關係的政治基礎。所以我們堅決反對，以防疫合作為幌子，與台灣當局開展官方往來；堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間；堅決反對外部勢力對台獨份子「藉疫謀獨」給予鼓勵和縱容。

王毅指出，兩岸實現統一是歷史的必然趨勢，任何人、任何勢力都不可能阻擋，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計，正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判十四億中國人民捍衛國家統一的堅定的決心。

這是近幾年來，大陸兩會上的外交部記者會中，罕見有這麼完整的涉台問題回應，王毅在第6個問題就回答了關於「港版國安法」議題，這也顯示大陸已更加將台港問題，放在國際關係與外部勢力干涉中去思考。

(旺報 )