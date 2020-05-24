高齡93歲阿公騎單車迷路，所幸遇到暖心警察協助返家。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄1名93歲曾姓阿公騎腳踏車迷路，民眾熱情向警方通報，三民第二分局鼎山派出所獲報後，巡佐翁宗平趕赴現場處理，主動向前關心，老翁很不好意思表示他迷路了，警方協助聯繫到家屬到派出所，阿公誇讚警方相當貼心外，竟開心到要送紅包致謝，但最後被婉拒了。

警方先是確認老翁身體狀況，發現其未攜帶證件且似乎有失智情事，雖然意識清楚，卻無法讓警方即時查證身分，所幸警方細心地在其腳踏車車籃發現家屬聯繫方式，才循線聯繫兒子到場。

當時路上車流量大，警方好人做到底，耐心慢慢騎巡邏機車跟在阿公後方護送，後續訪談得知，原來這情形已經不是第一次發生，因為他總習慣在下午騎腳踏車外出運動，對此家人也感到頭痛，並對於多次造成警方的困擾感到不好意思。

尋人經驗豐富的警方，現場除先用過往處理的經驗宣導外，晚上也趁巡邏空檔時，再次主動到其家中，協助家屬申請社會局安心手鍊，並建議在其常穿的衣物繡上聯繫方式，並記得撥空去幫老翁更換身分證照片，雖然無法保證下次不會再發生走失，但日後若不幸再發生，警方除可以迅速辨別、縮短查證時間外，即時尋回的機率也相對較高。

阿公再次見到下午送他返家的巡佐翁宗平，除不斷誇獎這可以當他孫子的警方外，並開心的拿錢準備包紅包致謝，被巡佐婉拒後，便直接將錢拿給他兒子，叮嚀要他明天務必去買個好一點的茶杯，日後巡佐翁宗平再次來訪時，可以泡茶招待。

事後，家屬除再次向警方致謝外，並稱讚處理的員警真的很好，除不怕麻煩，幫忙協助送回走失的阿公，更不嫌麻煩，貼心地向他們宣導相關注意防範的資訊且主動到家中協助申請安心手鍊。

(中時 )