統一獅野手陳傑憲高中旅日就讀岡山共生高校，甲子園也曾是他熱血的回憶，不過今年日本因為新冠肺炎疫情，春季、夏季甲子園都取消，是日本史上在太平洋戰爭時期後首次。陳傑憲聽聞消息後感到很震驚，此外也對這批高三選手感到可惜，「我體驗過輸球而遺憾，但他們連輸球的機會都沒有，真的很可惜。」

陳傑憲與味全龍隊林桀晨、獅隊二軍選手黃紹熙3人是高中同學，一起經歷過甲子園的熱血賽事，陳傑憲說，「我高一就有被選進名單，當時高一時最後一場輸掉，還不懂高三學長為何哭成一團，等到我高三才懂，淚水有喜悅也有遺憾，遺憾是沒拿到門票，喜悅是這3年努力沒有白費，至少盡力了。」

日本高中生相當重視甲子園，可以說高中3年的努力就為了進入比賽名單，「記得那時候，隊友們都已經洗好澡、休息很久了，10點晚點名的時候有一個學長才拎著球棒剛練習完回來，因為他不是實力很強的，當時不懂為什麼，直到高三我才明白，想進正式名單、下場比賽而付出努力，態度真的很印象深刻。」

甲子園也是日職球探相當關注的比賽，過去有不少選手在甲子園賽場上獲得關注進而進軍職棒，例如松坂大輔、田中將大、齋藤佑樹、吉田輝星等人，不過今年甲子園取消，陳傑憲認為對於球員來說影響深遠，「很多球員想透過甲子園展現實力，但現在都變成未知數了，想驗收都沒機會。」

不過陳傑憲也說，其實日本球探相當厲害，可能從一個球員國中、高一開始就關注，「有實力的不用怕，反而中間實力的選手比較擔心，這屆日本選秀很有趣，不知道會如何選，有些人可能打得好但高三表現不好、也可能到高三才突飛猛進，真的很有趣。」

(中時 )