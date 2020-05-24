新冠病毒肆虐全球，英國牛津大學專家正加緊腳步研發疫苗，不過計畫負責人希爾（Adrian Hill）警告，由於病毒目前快速消失，確診人數急遽下降，造成研究人員難以確認疫苗的有效性，原本預計9月就會有結果的第二階段試驗，如今恐怕只剩下50%的機會可以成功。

英媒23日刊登希爾的訪問，他指英國如今已沒有社區傳播，疫苗試驗志願者根本無法染疫，這讓科學家難以證實疫苗是否有效。他透露，他的團隊共招攬了1萬人在未來數周內進行人體試驗，目前預計只有不到50人會染疫，若確診人數少於20人，測試結果將沒有價值。他坦言，疫苗研發工作是與消失中的病毒及時間競賽，先前預計9月有80%機會研發成功，目前只剩下一半機會，甚至可能沒有結果。

英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）上周宣布與美國政府達成總值12億美元的協議，在測試成功後生產4億劑疫苗。此前，英國政府亦承諾投入約1.3億英鎊，讓國民在9月前優先獲得3000萬劑疫苗。

希爾警告，目前尚不能保證疫苗一定可以研發成功，警告各國不應做出過多承諾，就算8月能取得結果，也不可能立即為所有人接種疫苗。

希爾的研究團隊將於下月初公布首輪逾1000名志願者的人體試驗結果。有參加者受訪時表示，他們希望在疫情期間做出貢獻，還有女性志願者形容，可以注射試驗疫苗，彷彿科幻電影情節一般，她在注射後出現了類似流感的病徵，之後還要做抽血檢驗。她透露，志願者須使用電子日記系統，每天都會收到電郵提醒登入，並填寫健康狀況相關問卷。

(中時 )