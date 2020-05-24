有位民眾去美食街跟店員要求「白飯多一點」，豈料店員看他身材魁梧，直接把白飯「加爆」！（摘自爆笑公社）

許多人擔心去外面吃不飽，因為餐點都走精緻路線，要吃飽只能期待遇到「佛心店員」，不會擔心成本，就是給客人「加好加滿」。近日有位民眾去美食街跟店員要求「白飯多一點」，豈料店員看他身材魁梧，直接把白飯「加爆」！網友除了大讚這位超佛店員也笑說：這份量是要拿來拜拜？

原PO在臉書社團《爆笑公社》表示，某日和媽媽去百貨公司美食街用餐，點完餐後特地跟店員要求「白飯可不可以多一點？」店員馬上回答「可以」。沒想到原PO取餐時看到他的白飯後直接笑歪腰表示「我的白飯是一般正常的三倍！」

原PO指出， 183公分88公斤的的他，算「噸位」較大，可能店員因此將他的白飯從「加一點」直接升級成「加爆」！原PO表示，「想必要裝成這樣的份量也得費一番功夫。」儘管店員很佛，最後他還是決定換成正常的份量。

貼文曝光後，吸引數萬名網友前來朝聖，大家紛紛都笑歪表示「店員真的是佛心來著」、「有一種餓叫店員覺得你餓」、「店員是不是一個阿嬤」、「抽光這加店的號碼牌」、「店員應該有去麥當勞打過工吧」。然而這白飯份量也讓網友聯想到祭拜死者用的「腳尾飯」，網友笑說「再插雙筷子簡直完美」、「店員忘記插香囉」。

(中時電子報)