2020年體壇受到新冠肺癌影響甚鉅，不過近日疫情好轉，體育賽事準備回到運動迷的生活裡，例如高爾夫PGA美巡賽也將在6月復賽，許多運動迷關心的羽球賽，世界羽聯（BWF）公布下半年的賽程計畫，力求8月恢復比賽，且到12月短短4個月要塞進22場比賽，預計9月1日開打的超級300系列中華台北羽球公開賽，將是復賽之後首場指標賽事。

今年3月全英羽球公開賽結束後，羽球世界巡迴賽就因為新冠肺炎疫情暫時停賽，日前世界羽聯宣布力求盡快恢復比賽，也公佈了8到12月的賽程，不過超級100系列等級較低，不算在世界巡迴賽裡，因此世界巡迴賽復賽後第一站賽事是9月1日開賽的中華台北公開賽，中華民國羽球協會已經將防疫計畫送到教育部體育署，由體育署轉至中央流行疫情指揮評估及指導，希望可以讓比賽順利進行。

羽球一姐戴資穎的父親戴楠凱透露，小戴的團隊還在規劃如何安排參賽行程，也會做好防疫措施再出國比賽，而7月9日到17日在台北市立體育館也會有109年全國羽球團體錦標賽，屆時可望看到戴資穎、周天成、王子維等一流好手登場，不過因為防疫，將不開放觀眾進場，但12日甲組決賽預計有轉播可看。

(中時 )