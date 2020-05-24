隨著氣溫的升高，馬上就要步入夏天了，夏天可以說是令人生畏的季節，讓人們無法接受的是它的溫度，在乾隆八年（公元1743年），農曆的五六月間，尤其是在六月初（公曆7月中下旬）最厲害，根據《續東華錄》記載「六月丙辰（7月25日）京師威暑」，在1743年7月20日至25日氣溫均高於40度，其中25日的氣溫高達44.度，當時清朝官方更統計，7月14到25日，僅北京近郊和城內熱死的人數就達到1萬1400人。

在乾隆八年（公元1743年），農曆的5、6月間，尤其是在6月初（公曆7月中下旬）最厲害，根據《續東華錄》記載「6月丙辰（7月25日）京師威暑」，在1743年7月20日到25日氣溫均高於40℃，其中25日的氣溫高達44.4℃，在大街上都可以煮雞蛋了，這一天也成為歷史上中國夏季最高氣溫。

據《中國三千氣象總集》中記載，這次的高溫天氣覆蓋的面積很廣，山東、山西、天津、河北、北京等地都是異常的炎熱，在多部立即文獻中和地方縣誌中都有記載。從這些縣誌的記載可以看出當時有多熱，甚至當時清朝官方的統計都是佐證。

根據當時清朝官方統計，7月14日到25日，僅北京近郊和城內熱死的人數就達到了1萬1400人，但其實這些數字並不精確，因為當時統計比較困難，實際上熱死的人數在這之上。

這一年的整體溫度都比往年要高，而當時高溫天氣被老百姓認為是一種天災，所以當氣溫剛剛轉熱時，北京城的老百姓們就感覺到，今年是一個不尋常的年，而到了7月初，老百姓們更說，從未見過像今年7月的高溫天氣。

這樣的天氣連九五之尊的乾隆皇帝都非常難受，喜歡舞文弄墨的他寫下了這樣一首打油詩：

《熱》

冰盤與雪簟，瀲灩翻寒光。

輾轉苦煩熱，心在黔黎旁。

在當時根據清代宮廷保留的「晴雨錄」記載，到了7月26日清晨，北京地區才降下了一些小雨，這場小雨也使得酷暑得到了緩解；一天之後，華北等地也迎來了降雨，可是這場酷暑帶來的影響卻並沒有就此結束。

(旺報 )