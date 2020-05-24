主委當選人許建全表示，未來將在爭取鄉親權益和維護金門利益的大前提下，與國民黨和其它政黨展開跨黨合作，並做好中央與地方橋梁關係，協力讓金門大步向前走。（李金生攝）

現任縣黨部評召許建全以104票擊敗對手許仲雄的73票，另有廢票5張，投票率6成5。。（李金生攝）

金門縣黨部現有黨員320人，其中有投票權者280人。（李金生攝）

民進黨金門縣黨部改選幹部，落實各項防疫工作。（李金生攝）

民進黨金門縣黨部今（24）日改選幹部，主委當選人許建全表示，未來將在爭取鄉親權益和維護金門利益的大前提下，與國民黨和其它政黨展開跨黨合作，並做好中央與地方橋梁關係，協力讓金門大步向前走。

金門縣黨部現有黨員320人，其中有投票權者280人，共有2人爭取主委一職，結果由現任縣黨部評召許建全以104票擊敗對手許仲雄的73票，另有廢票5張，投票率6成5。

目前從事工程的許建全表示，爭取年輕人支持將是縣黨部未來的重點工作，在520之前已有200人在金門入黨，希望有更多年輕人贊同和支持民進黨的理念，一起為這塊土地打拚。

許建全並表示，金門地方小，政黨不必爭鬥，未來將在爭取鄉親權益和維護金門利益的大原則下，與國民黨和其它政黨攜手合作，若有適當機會也會與縣長楊鎮浯和國民黨主委石兆（王民日）等人溝通地方興革事宜，並做好地方與中央的橋梁工作，讓金門真的大步走出去。

(中時 )