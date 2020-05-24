美國新冠肺炎死亡人數逼近10萬大關，《紐約時報》24日以頭版全頁訃聞，標記這讓人難過的「里程碑」。全版在《美國死亡人數逼近10萬，無法估算的損失》標題下，刊出1000名新冠肺炎死者的名字、年齡、背景簡介。紐時以感性做法呈現嚴峻的疫情，但還是被有心人抓包，稱死者裡面至少有一人是被人殺害，而非死於新冠肺炎。

One of the names on the NYT's long list of Covid-19 victims was actually a murder victim. Some critics are using this to attack the paper as a whole. A rep tells me the error "has been removed for later editions of the paper. A correction will be running in print." https://t.co/uWzuFxnWha — Brian Stelter (@brianstelter) May 24, 2020

截至昨天晚間，美國累計9萬7048人死亡、160萬人確診，死亡人數可能數日之內就會破10萬大關。確診人數與死亡人數均居全球之冠。

被紐時列入這千人訃聞的人，包括62歲的葛萊美獎鄉村歌手喬迪菲（Joe Diffie），以及美國首位從哈佛法學院畢業的非裔女性、87歲的芬威克（Lila A. Fenwick）。

紐時總編輯雷希（Marc Lacey）表示：「希望有個100年後可回顧的東西，讓後代人知道我們現在正經歷的是什麼樣的死亡。」

《紐時》創意長波德金（Tom Bodkin）說，他在紐時40年來，不記得看過頭版全版沒有圖片，「這肯定是現代史上第一次」。

紐時感性的做法點燃民主黨支持者怒火，抨擊總統川普離譜的防疫表現，並推文炮轟他值此之際，還繼續打他的最愛的小白球，枉顧人民的健康。

而新聞同業則秉持求證的職業精神，還真的被找出第六個人的名字實際上是被人殺害。美國有線電視新聞網記者史泰爾特（Brian Stelter）推文稱，紐時有位職員證實他們弄錯了，會在「稍後版本」移除這人的名字。

(中時 )