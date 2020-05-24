民進黨各地方黨部主委選舉今天（24日）投票，宜蘭縣由黨團評委會召集人吳和信對決縣議員陳俊宇，2人相差16歲，支持者也壁壘分明，讓這場選舉堪稱是世代之爭，下午5時陳俊宇宣布當選，這場選舉也揭示著民進黨宜蘭縣黨部完成世代交替，黨部朝向年輕化邁進。

綠營地方人士指出，縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長等選舉，縣黨部有提名權，縣長與立委的提名雖然是中央黨部決定，但地方黨部意見也有決定性的影響力，黨部主委堪稱是選戰中的指揮官，這場選戰吳和信人脈廣，而陳俊宇勝在有衝勁。

45歲的陳俊宇始終扮演抬轎的角色，在黨內屬正國會系統，也獲得新潮流系的支持，宜蘭市長江聰淵、多名縣議員公開相挺，61歲的吳和信則有多名代表會主席的支持，選戰一度膠著，呈現55波。

宜蘭縣有投票資格的黨員是2987人，主委選舉投票率高達8成5，下午5時隨票數逐漸明朗，陳俊宇宣布當選，確切票數以縣黨部公布為主。

陳俊宇表示，會勝選主要是自主黨員認同他的訴求，主委任內的目標就是2022年在宜蘭縣能重返執政，議會席次過半，鄉鎮市長提名都能當選。

(中時 )