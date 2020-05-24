【1】加拿大勞動市場急凍

新冠肺炎居家防疫措施嚴重打擊加拿大就業市場，加國在兩個月間流失300萬個工作機會，換言之，短短60天便將過去15年增加的工作全數抹去。

【2】疫情下改餵牛吃草莓

新冠肺炎導致全球食品供應鏈陷入大亂，也迫使農民只能苦哈哈的把他們辛苦收成的農作物、像是草莓，拿去餵牛。

【3】疫情將希臘打入衰退

金融危機過後沒多久，希臘又爆發債務危機，歷經三波國際紓困，國家財政與經濟終於回穩，今年原本看似經濟將高速起飛，但一場新冠肺炎疫情，又將希臘經濟打回衰退原形。

【4】俄抗疫醫生墜樓亡

新冠疫情讓俄國醫療體系承受巨大壓力，兩周內傳出三位醫師墜樓的死傷意外，醫護人員站在抗疫前線的工作困境引發關注。

【5】巴西地方與中央槓上

眼看新型肺炎疫情惡化，巴西地方政府擴大禁令要求民眾出門戴口罩，讓一心解封重啟經濟活動的總統波索納洛氣得跳腳。

(中時電子報)