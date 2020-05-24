大陸十三屆全國人大三次會議今天（24日）下午在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外長王毅就大陸外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。王毅表示，美國政治勢力正在綁架陸美關係，試圖將陸美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，危及世界的穩定與繁榮。

王毅在記者會上談及新冠肺炎疫情、陸美關係、港版國安法、陸日韓關係等多個問題。他強調陸美合則兩利，鬥則俱傷，發起「新冷戰」害人害己，會危及世界穩定繁榮，又強調就新冠肺炎疫情對華索賠是白日做夢。

至於陸美關係的現狀和前景，王毅表示，陸方歷來主張，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，我們對世界和平與發展都承擔著重大責任，應該本著對人類負責、對歷史負責、對人民負責的態度，認真對待和妥善處理陸美關係。

王毅指出陸美社會制度不同，但這是兩國人民各自作出的選擇，應當彼此予以尊重。陸美之間確實存在不少分歧，但這並不意味著沒有合作空間。當今世界上幾乎所有全球性挑戰，都有待陸美兩個大國協調應對。

他表示，陸方願意本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的陸美關係。同時，大陸無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變大陸，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。

他強調，現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架陸美關係，試圖將陸美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。兩國各界有識之士都應當站出來予以制止。

(中時 )