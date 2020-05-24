台南市長黃偉哲穿上救生體驗雙人獨木舟。（莊曜聰攝）

台南市水域遊憩體驗活動連辦10年，今年還加入風箏衝浪，體驗極限運動刺激。（莊曜聰攝）

台南市水域遊憩體驗活動，在埤塘有獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板等可體驗。（莊曜聰攝）

已經邁入第10年的台南市水域遊憩體驗活動將在6月起開跑，在虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園及德元埤荷蘭村陸續登場，雖然受到新冠肺炎疫情影響，各活動都取消及延後，但今年水域遊憩體驗不但沒取消還擴大規模，且首次前進海域，在南市南區的黃金海岸新增風箏衝浪體驗，共推出114梯次活動讓民眾報名，在夏日消暑玩水去。

南市府觀光旅遊局指出，台灣四面環海，親水教育是重要一環，台南市擁有海域、河港、埤塘等多元水域，可以用來發展多樣化的遊憩活動，因此從2011年開始就推出水域遊憩體驗活動，搭配水域安全教育宣導，既能增進親子互動，也能傳達環境保護的重要性。

觀旅局24日在新營區天鵝湖公園舉行記者會宣傳，台南市長黃偉哲到場參加，還穿上救生衣下水體驗雙人獨木舟，黃偉哲說，新冠肺炎疫情逐漸緩和，許多遊憩活動也要開始，夏天最夯就是玩水、親水，在安全性前提下，要逐步開放南市水域遊憩環境，今年度水域遊憩體驗規模也比去年大，希望民眾能多參與，走出戶外。

水域遊憩體驗活動將搭配「虎頭埤阿勃勒花季」、「葫蘆埤自然公園童趣節」、「德元埤荷蘭村風車節」在新化、官田、柳營等地舉行，另在新營區天鵝湖公園也有3場次，可體驗獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板等，從6月到10月都有場次推出。

今年在南區黃金海岸更首度加入結合風箏跟衝浪板的風箏衝浪，挑戰極限運動的刺激感，觀旅局說，往年一開放報名就秒殺，今年活動也特別加入現場報名，相關活動訊息可到台南旅遊網、台南市水域遊憩體驗活動臉書專頁查詢。

(中時 )