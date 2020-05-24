劉櫂豪當選民進黨台東縣黨部主委。（楊漢聲攝）

民進黨全國黨代表、縣市黨部主委24日改選，台東縣黨部主委選舉由現任立委劉櫂豪對決現任黨部主委李翠峯女兒林俐，一早8點不到就有黨員在投票所排隊，高達92％的投票率也是有史以來最高，下午開票結果出爐，由劉櫂豪以512票擊敗對手的336票贏得民進黨台東縣黨部主委寶座。

這次民進黨黨部主委選舉相當激烈，因為擁有投票權的黨員僅927人，每張票都相當重要，劉櫂豪及林俐2人都不敢大意，一大早2陣營就在投票所前擺攤拉票催票，壁壘分明，為選戰增添不少煙硝味。

劉櫂豪資歷豐富，是台東民進黨老將，這次參選獲得民進黨現任鄉長及議員、市民代表、年輕黨員力挺，對手林俐也不簡單，父親為現任台東縣議員母親則是現任民進黨黨部主委李翠峯。

下午4點投票截止進行開票，劉櫂豪票數就一路領先，壓著對手林俐打，開票到一半還有疑似林俐支持者看不下去，丟寶特瓶向地離去，所幸未影響開票，最後由劉櫂豪以512票贏得勝選。

劉櫂豪成功勝選也驗證了他「寶刀未老」，民進黨選民期盼他為民進黨台東縣黨部這個「冷衙門」帶來新氣象，讓黨部更接地氣更能讓民眾認同。

(中時 )