民進黨縣市黨部主委24日改選，桃竹竹苗僅有苗栗縣有競爭，3人角逐創歷年最多，縣黨部指出，具黨籍總選舉人數為1789人，分別在苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮開設投票所，下午4點投票截止，開票結果出爐，李貴富拿下611票當選下屆主委。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿2屆任滿，下屆主委選舉競爭激烈，候選人分別前縣黨部評議委員召集人李貴富、縣黨部評議委員張再凱，以及苗栗縣議員羅貴星，今天風和日麗，3投票所平均投票率上看8成，充分顯示黨員的意志。

苗栗縣民進黨員占少數，較無明顯派系之分，李貴富被視為正國會杜文卿的接班人，羅貴星有新潮流支持，張再凱則涉足黨務系統多年，李、羅得票數一度拉鋸。開票結果出爐，最終由李貴富以611票，14票之差順利當選第18屆苗栗縣黨部主任委員。其次為羅貴星拿下597票、張再凱獲得226票支持。

李貴富則曾任苗栗縣第17屆縣議員、縣黨部第14、15屆黨部主委，贏得選戰希望能招募年輕新世代，提名優秀人才參選下屆地方公職人員選舉，擴大民進黨在苗栗的服務能量，激化苗栗政治生態，翻轉「苗栗國」印象，突破民進黨未能在苗栗執政的魔咒。

(中時 )