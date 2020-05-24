創黨元老陳志成，角逐市黨部主委以29票之差敗下陣來。（資料照）

立委蔡適應現身投票，對於參選下屆市長並未表態。（民進黨基隆市黨部提供／許家寧基隆傳真）

基隆市黨部主委改選，基隆市資深議員蘇仁和與前議員陳志成兩名「創黨元老」上演廝殺對決，兩人競爭激烈，投票率高達76％，超越過往紀錄，擔任蔡英文總統基隆競選總部總幹事，被視為「英派」的蘇仁和，囊括49％選票，以323票擊敗「親賴」的陳志成294票勝出。

2020總統、立委大選帶領基隆市開出好成績，選票雙雙過半的現任市黨部主委張錦煌功成身退，以「完成階段性任務」宣布不競選連任；他表示，基隆市黨員2000多人，其中有效黨員870人，蘇、陳二人都是資深民代，黨內輩份高，相信可以繼續團結基隆。

陳志成為5屆資深議員，且為民進黨創黨發起人之一，但在市議員選舉因黨內「提名海」失策，以52票些微落選，與市長林右昌齟齬，去年揚言參選立委到底，驚動蔡英文等黨內高層，最後在賴清德親自勸說下，退出成全蔡適應並力挺蔡賴配。

據一名地方黨部大老透露，與林右昌同屬正國會的蔡適應在立委選戰登記前，釋出善意與陳一泯恩仇，順利連任後，對於主委選舉並未介入；至於同為民進黨創黨黨員的蘇仁和，擔任6屆市議員，也是現任綠營議會黨團召集人，實力較有優勢。

對於2022市長選舉，國民黨謝國樑、藝人許效舜來勢洶洶，是否接棒林右昌延續綠色執政，蔡適應表示，有能力的人願意出來參與公共事務都是好事，現階段社會關注的是疫情與紓困，做好立委工作，盯緊基隆建設工程進度，爭取更多資源，才是他最關注的事。

(中時 )