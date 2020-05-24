被視為超級戰區的民進黨高雄巿黨部主委改選，代表海派的現任立委趙天麟在開票後持續領先，截至下午5時許，已經突破9000票，一路開高走高，領先菊系巿議員高閔琳的5300餘票，有機會順利入主民進黨最大的地方黨部。

據了解，趙天麟將於6點出席罷韓團體在旗山的造勢活動，可能將會對此次選舉結果做出相關回應。

(中時 )