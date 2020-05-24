綠高巿黨部改選 趙天麟領先 17:272020/05/24 中時 曹明正 、 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高雄巿黨部主委選舉，現任立委趙天麟領先。（趙天麟服務處提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被視為超級戰區的民進黨高雄巿黨部主委改選，代表海派的現任立委趙天麟在開票後持續領先，截至下午5時許，已經突破9000票，一路開高走高，領先菊系巿議員高閔琳的5300餘票，有機會順利入主民進黨最大的地方黨部。 據了解，趙天麟將於6點出席罷韓團體在旗山的造勢活動，可能將會對此次選舉結果做出相關回應。 (中時 ) #民進黨 #地方黨部 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 13:212020/05/20 政治 段宜康要「蔡主席」了解一下這件事… 13:532020/05/20 政治 蔡英文接黨主席交辦三項任務 邀辣台派入黨 13:562020/05/20 政治 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 15:032020/05/20 政治 台灣國批蔡：刪「國家統一」舉棋不定 應說清楚 15:522020/05/20 政治 陸媒發布「新冠疫情防控涉台紀事」（二） 22:042020/05/20 兩岸 罷韓遊行前叫停 遊行後搶收割 驚爆是綠營的他？ 23:592020/05/20 政治 綠添生力軍 賴清德姪子入黨 04:102020/05/21 地方新聞 民進黨下一個目標？學者：韓國瑜完了就換他 08:072020/05/21 政治 治民進黨有祕招 趙少康：國民黨陷兩難 00:082020/05/24 政治 政治熱門新聞 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓網6字答案 數千韓粉大讚！ - 政治 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 不斷更新》民進黨地方黨部主委改選 競爭激烈 - 政治 罷韓6月6日該去投票嗎？網驚喊：不對勁！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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