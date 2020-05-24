大陸國務委員兼外交部長王毅24日表示，兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。大陸敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正告美方不要試圖挑戰大陸的底線，不要誤判14億大陸人民捍衛國家統一的堅定決心。

王毅指出，基於一個中國原則，大陸政府與世衛組織已就台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排。台灣地區與世衛組織及其成員分享抗疫資訊，展開專家合作交流的管道是完全暢通的，從來不存在什麼技術障礙或者是所謂的防疫缺口。台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的「九二共識」，恰恰是台灣當局自己關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅強調，台灣問題是大陸的內政，「一個中國原則」是國際社會的普遍共識，也是大陸與所有建交國雙邊關係的政治基礎。大陸堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局展開官方往來，堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對「台獨」分子「借疫謀獨」予以鼓勵和縱容。

王毅稱，2,300萬台灣民眾是大陸的骨肉同胞，大陸始終關心台灣島內的疫情變化，牽掛台灣同胞的健康安全。疫情發生以來，大陸政府精心照顧在大陸的台胞，也悉心扶助身在海外的台胞。對於台灣同胞未來的防疫需求，大陸方面會繼續全力以赴。

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