家住後壁的莊子田到新塭嘉應廟擲出立筊。（張亦惠攝）

新塭嘉應廟8月將舉行百年首次跨域遶境「南巡北狩」。（張亦惠攝）

新塭嘉應廟是嘉縣布袋鎮主要信仰中心，受尹府王爺指示，今年8月12日起為期6天，將舉行建廟180多年來首次跨域遶境「南巡北狩」，尹府王爺20日托夢給家住後壁的信徒莊子田要他家的三太子參與遶境，莊當天立即到嘉應廟擲筊求證，沒想到連連聖筊還擲出立筊，讓他直呼神奇。

家住後壁的莊子田表示，自己已經10年沒到過新塭嘉應廟，5月20日清晨夢到尹府王爺的四人轎起駕，王爺當場下指示，並由筆生寫成符令，王爺共下了5道符令，第5道指名給他，夢醒時約早上6點多，趕緊向家中供奉的三太子稟報，告知夢境後先至公司處理事情，下午再到嘉應廟。

莊上午到公司處理完事情後，隨即到嘉應廟參拜，先擲筊詢問尹府王爺夢境及南巡北狩遶境2事，皆獲聖筊，第三個問是否要家中的三太子參與南巡北狩遶境，若是的話請賜3個聖筊，連獲2個聖筊後第三個又擲出立筊。

新塭嘉應廟「南巡北狩」主任委員蘇良山說，嘉應廟建廟180年來首次跨域遶境，「南巡北狩」從嘉應廟出發後，南下台南市北門區、接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲與盬水區，再跨八掌溪回到嘉義縣義竹鄉，遶境鹿草鄉、朴子市、東石鄉與布袋鎮，可能因需6天5夜，需要眾多人事物配合，尹府王爺才會自己托夢調派人馬。

(中時 )