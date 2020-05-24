近期韓劇《夫妻的世界》與羅志祥劈腿事件延燒，「渣男話題」成為熱議焦點，名嘴許聖梅近日上節目便爆料演藝圈內有個受到公認的「世紀大渣男」，日本兩大歌后與香港天后都身陷其中，甚至正宮還為情想不開，此人就是日本超級偶像近藤真彥。

許聖梅在《命運好好玩》節目中講述近藤真彥的荒唐情史，表示他因外型俊俏走紅，是當代相當走紅的偶像男神，1983年，近藤真彥因拍戲跟「擋泥板女神」中森明菜陷入愛河，女方公開認戀，同時還買跑車相贈，自掏腰包買豪宅與之同居，眾人皆以為這是段登對又夢幻的美好戀情，沒想到男方不滿足於一個人，開始劈腿之路。

1985年近藤真彥到香港開演唱會，邂逅了天后梅艷芳，不顧有女友的身分主動搭訕：「妳好美，我可以吻你嗎？」，未等回應就親上去，兩人就此燃起愛火，梅艷芳為了他1年飛7趟日本，還丟下事業在日本置產，就為了快點見到近藤真彥，梅艷芳中途才知中森明菜的存在，但逼問近藤真彥，他卻堅稱已分手。

梅艷芳直到最後才看清他的真面目，心死返港，然近藤真彥繼續獵豔，之後搭上了歌后松田聖子，兩人被拍到一起過夜，而讓中森明菜更加不堪的是，當時她跟松田聖子是「后不見后」的競爭關係，近藤真彥這段偷吃於感情跟事業上都深深傷害她。

近藤真彥與松田聖子偷情醜聞曝光後幾天，中森明菜即爆出在家輕生，揮刀下手之重，許聖梅形容「幾乎把左手切斷」，所幸經歷6小時搶救後挽回一命，事後三人事業都受到重創，孰料近藤真彥為挽救事業疑似設局，讓本已神隱療傷的中森明菜誤以為要開結婚記者會而出面，現場卻是逼她為輕生道歉，還把錯都推到她身上，之後近藤真彥若無其事宣傳著自己的新作品，此舉讓中森明菜終於死心分手，沒想到洗白記者會隔年，近藤真彥宣布結婚，娶了一名富家千金，新房正是中森明菜當年購置的愛巢，相當諷刺。

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(中時電子報)