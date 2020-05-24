吉安鄉民代表黃登科拿下370票慘敗，對於縣黨部投票過程頗有微詞。（資料照，許家寧攝）

民進黨花蓮縣黨部主委選舉，現任主委陳景豊面對吉安鄉代黃登科挑戰，這次改選結果陳拿下1019票、黃370票，壓倒性連任主委，對於擊敗蕭美琴的立委傅崐萁26日將入獄服刑，以及南區反卜蜂養雞場抗爭，陳強調會認真回應民意，不排除發動罷免。

24日花蓮縣黨部黨職改選，花縣黨員計1843人，隨著深耕10年立委蕭美琴慘敗傅崐萁，黯然離開花蓮，傳將駐美，對於蕭離開後，綠營在花蓮更形艱困，蕭前服務處主任、黨部主委陳景豊宣布承擔，與鄉代黃登科角逐主委，最後陳破千票無懸念高票連任。

陳景豐投身黨務20多年，曾歷經盧博基、賴坤成及蕭美琴等立委服務處正副主任，選戰經驗豐富；至於參加民進黨30多年，連任3屆吉安鄉代的黃登科，則是綠營花蓮少數基層公職，對於這次總統、立委大選花蓮得票慘敗，都提出鼓勵青年世代投身政治。

陳景豊感謝黨員肯定，未來將強化基層組織，招募更多有意改變花蓮的青年，栽培投入2022鄉鎮市民代及村里長選舉，他也坦言，蕭美琴連任失利後，未來地方沒有區域立委提供選民服務，中央黨部將先協調范雲、伍麗華等立委協助駐點。

陳景豊表示，針對立委傅崐萁炒股仍帶職入獄、以及花蓮縣府在設置卜蜂養雞場、第二預備金使用等爭議，花蓮縣黨部將認真回應民應，一一徵詢地方意見，除呼籲傅辭去立委，若地方反對聲浪提升，也會不排除發動立委、縣長罷免提案。

(中時 )