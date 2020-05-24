新竹女中學生朱芳萱因5歲時發燒錯過黃金治療期，導致聽覺受損，僅能聽見微弱的聲音，自小喜歡繪畫的朱芳萱透過繪畫表達心情，雖未就讀美術班，今年透過身障甄試考取台灣藝術大學視覺傳達設計系，她期待發揮美術專長傳達她對社會議題的關懷。

一頭長髮的朱芳萱個性活潑積極，她表示3歲起就非常喜歡繪畫，一路以來雖未就讀美術班，卻未曾放棄畫畫這項興趣與愛好。朱芳萱說自己在5歲前聽力是正常的，但因為一場高燒又錯過黃金治療期，導致聽覺受損，僅能聽到微弱的聲音，但她卻未曾放棄與人溝通交流。

雖然聽力受損導致無法順利表達，朱芳萱積極投入同儕之間的交流，遇到讀不懂的唇語，也會多次向同學尋求更進一步的說明，但偶爾仍感受到人際之間的壓力，朱芳萱便選擇用繪畫抒發心情，宣洩自己的負面情緒。

喜歡畫畫的朱芳萱不只擅長素描、水彩、壓克力顏料，她也喜歡嘗試不同的素材進行創作，像是刺繡與雕刻也相當有興趣。一路以來參加不少國內外的美術競賽，皆有斬獲，讓她對自己信心倍增。

除了繪畫之外，朱芳萱也關心社會議題，一度想報考社會相關學系，但幾番思索考量，最後決定透過身障甄試，用繪畫的能力，傳達自己對社會議題的關懷，在她的繪畫作品中，可看出她對環保與海洋生態的重視。

此次一舉考取台藝大視覺傳達設計系，朱芳萱打算暑假加強自己的電腦軟體能力，一刻也不浪費學習的光陰。資源班教師吳芸瑄表示，她相當了解朱芳萱一路以來的辛苦，希望上了大學之後，朱芳萱能發揮自己的優勢，勇於接受未來的挑戰。

(中時 )