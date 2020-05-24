民進黨雲林縣黨部主委選舉24日登場，此次共有吳爾夫、江宗保、林富田3人角逐黨主席，被外界視為分別代表李進勇、劉建國、蘇治芬陣營，選舉結果由江宗保出線，將牽動未來民進黨雲林縣長的提名。

江宗保曾任斗六市民代表、民進黨雲林縣斗六市黨部主委、雲林縣黨部執委、全國黨代表，目前擔任立委劉建國祕書，此次投入主委選局，劉建國團隊全力動員輔選，最後以1200餘票拿下勝選。

江宗保表示，未來將持續加強黨務運作與黨員團結，使民進黨更加強大，訴求團結自信、堅定愛台灣。

民進黨雲林縣黨部說，此次選舉總選舉人數為3354人，投票率約8成，全縣8個投開票所秩序良好，新主委將帶領所有黨員繼續為大家服務，讓黨務更加完善。

政壇人士指出，縣黨部主委與2年後縣長人選之間是否和諧，攸關未來縣長選舉的成敗，此次江宗保的出線，讓劉建國投入縣長選舉的局勢更明朗化，但面對強勁對手現任縣長張麗善的尋求連任，仍需整合黨內蘇治芬、李進勇陣營，團結一致才有勝算。

(中時 )