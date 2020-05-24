9個投開票所都要求黨員要量體溫、手部消毒、戴口罩才能投票。(蔡依珍攝)

9個投開票所都要求黨員要量體溫、手部消毒、戴口罩才能投票。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市黨部黨職選舉24日登場，主委、14名全國黨代表和第3屆市黨代表等5項都是同額競選，未開票就篤定當選，順利連任的現任主委張火爐笑言是「全國首創」，展現桃園高度團結，過程順利祥和。

民進黨桃園市黨部24日舉行第19屆全國黨員代表、第3屆市黨代表及市主任委員黨職改選，登記席次與應選席次全都同額，但好天氣一早仍湧入排隊投票人潮，因應防疫，9個投開票所都要求黨員要量體溫、手部消毒、戴口罩才能投票。

順利連任的張火爐感謝黨員支持，他表示擔任主委職務責任重大，將貫徹黨中央的旨意，除爭取更多社會力量入黨，也會積極培養新秀、經驗傳承，他強調雖然是執政黨，但黨政分離，會以輔佐的角色，配合桃園市長鄭文燦推動重大建設，讓桃園持續進步。

張火爐說，這次黨職改選攸關7月舉行的中常委及中執委投票，雖各縣市競爭激烈，但桃園市依舊團結一心，各投開票所皆順利，接下來兩年將秉持實踐深耕地方、加強黨員聯？、拓展地方組織、凝聚基層意識、暢通人才培育、強化職能訓練、貫徹中央政策、宣導市政新政的政見，為桃園再服務兩年。

當選人名單如下：

全國黨代表：李鎮楠、張丞儀、趙武雄、林政輝、游陳麗鳳、李倪玉英、郭承亮、黃瓊慧、呂景楓、張曉昀、陳蔡明鳳、呂學逸、謝志忠、廖輝星。

主任委員：張火爐。

市黨員代表：

龜山區：陳秋喜、李秀鳳、翁旻佑、陳浩然、吳美麗。

蘆竹區：李淑惠、蔣福興。

桃園區：黃瓊慧、蔡阿南、蘇寶加。

大園區：游惠瑜、游筱惠、蔡振富。

觀音區：林春勤、劉進維、溫朝增、林桂文。

楊梅區：曾瑞碧、高芷若、徐添富、廖經明、江翠玲、吳永泰。

中壢區：陳天生、卓上珍、葉文玲、林德周、陳文龍。

平鎮區：張妙益、謝美玲。

龍潭區：劉得宏。

八德區：徐游傳、何上德、林長春、馮金進。

大溪復興區：楊為嘉。

(中時 )