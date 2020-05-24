70歲港星劉松仁今年1月驚傳中風，更被拍到暴瘦、拄拐杖一跛一跛走路，不過他並未正面回應中風傳聞，僅表示受傷了，「希望是康復中啦」，讓外界相當擔心他的狀況，今(24日)，有最美黃蓉、國民美魔女稱號的港星米雪出席活動時，被問到好友劉松仁近況，她也親曝對方身體狀況。

米雪和劉松仁曾合作過10幾部電視劇，常扮演情侶和夫妻，可謂「第一代螢幕情侣」，兩人友誼維持40年，仍不時會相約吃飯、出遊，昨(23日)她也PO出和劉松仁等人聚餐照，劉松仁看起來氣色不錯，今她出席活動時，談到劉松仁身體狀況，也大讚他身體很好，還有在練氣功。

至於為什麼走路一跛一跛？米雪也透露劉松仁之前在後台不小心跌倒，醫生叫他要多休息，走路也要慢慢走，不過雖然受傷了，但劉松仁仍忙於新的舞台劇，之後還會到不同地方巡演。劉松仁1月被拍到明顯消瘦，右手右腳疑似無力、行動不動，走路得靠拐杖，右手食指、小拇指也沒辦法正常彎曲，疑似中風症狀。

(中時電子報)