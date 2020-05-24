【即時新聞】蕭敬騰署茗職茶@AtTea開幕記者會。(粘耿豪攝)

蕭敬騰（老蕭）跨界創立的茶飲新品牌「署茗職茶@At Tea」，24日在西門町開幕，老蕭擔任一日店長親自示範主打飲品，副業越做越大的他從不管帳，老蕭說：「帳這個事情，你一定要相信，很多事情會發生都是人跟人之間，我們只要相信對的人，就不會有其他的疑慮。」他認為開店做生意本來就有淡旺季，只要專注在產品是否合格、安全，讓大家喝得開心、喝得沒有壓力，其他事不需要想太多。

他日前親自外送自家茶飲給好友周杰倫（周董）及林俊傑（JJ）品嚐，昨聊起兩人喝茶反應，老蕭笑說：「JJ很喜歡吃甜點，你給他吃甜的他會笑得很開心、酒窩越來越深。」周董則是奶茶王，「他不擅於說甜言蜜語，但我知道他喝完內心一定是『怎麼會（這麼好喝）、這好弟弟』」。

老蕭日前才開賣「老蕭拌麵」，現在又在西門町開飲料店，甚至還在大陸投資火鍋店，老蕭坦言必須付出更多時間關心副業，「而且因為你（指自己）是唯一最大主力宣傳，所以我在宣傳方面會比較積極，但又怕人家會反感，做太多商業行為會令人反感，不過我覺得人跟人的互動不需要太死板，（經營副業）反而可以跟人群有更多互動，也許之後會找素人代言」，他連飲料店內一直播放自己的歌都怕令顧客反感，「跟店員他們說自然一點，想放什就歌放什麼」。

台北連續下了一整個星期的雨，昨開幕日放晴出大太陽，老蕭謙虛表示是現場所有民眾帶給自己的好運；開幕日如此幸運，事前有請風水師來看過店內布置？老蕭直言：「風水現代人多少都會看吧，寧可相信也不要去對抗，看過看過如果可以心情好、覺得好像做了件對自己很好的事情，也不錯。」老蕭從小就想開火鍋店、麵店，卻曾被命理老師建議不要做開餐飲，「我就是聽了所以才這麼晚開，不然很早就開了」，透露不掛名副業的負責人，謹慎一點比較好。

老蕭在西門町的茶飲店今正式開幕。（粘耿豪攝）

現場人潮擠得水洩不通。（粘耿豪攝）

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