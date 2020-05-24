新冠疫情衝擊下，近3個月美國企業提供給社會新鮮人的職缺減少了73%，實習名額也驟減，大部分大學畢業生面臨「畢業即失業」的慘況。而美國總統川普傳出打算限縮國際留學生畢業後在美實習與找工作的計畫 （OPT）。

新冠肺炎疫情衝擊美國，導致失業人數爆增。美國政府日前傳出打算限縮「選擇性實習訓練」 （Optional Practical Training，OPT），以保障美國籍畢業生。美國去年約22.3萬名海外留學生畢業後，靠申請OPT留在美國繼續實習工作。

OPT允許自美國大專院校畢業的國際學生在畢業後仍能持學生簽證，依其主修專業，受雇於當地公司1年至3年，這個臨時工作許可常被外界視為取得美國H-1B專業技術類工作簽證的踏板。

據知情人士透露，新的OPT規定會在近幾周內宣布。近年以OPT留在美國工作的海外畢業生大幅增加，比起5年前已增加10.6萬人。

川普限縮OPT限制引起許多不滿，美國教育委員會（American Council on Education ）表示，「暫停OPT事件讓人非常心寒，因為我們給了這些國際學生承諾，也希望能吸引各國最優秀的人才來美國。一些商業團體也提出警告，認為此舉將損害美國經濟成長。美國羅徹斯特大學國際服務辦公室主任杉卡（Ravi Shankar）表示，此舉相當短視，將讓國際學生不會再把美國視為尋求高等教育的目的地。

(中時 )