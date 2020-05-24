下午4點半陸續開始整理選票與開票作業，邱建富在南北彰兩個投開票所的得票數都一路領先，目前得票數已逾2300票當選門檻。（謝瓊雲攝）

身為民進黨30年死忠支持者的許廣東，近年熱衷黨務，首次挑戰參選縣黨部主委，他強調自己快樂參選，尊重選舉結果，平常心看待選舉輸贏。（謝瓊雲攝）

民進黨24日舉行地方黨部主委改選，選前煙硝味猛烈的彰化縣，最後由曾任2屆彰化市長的現任主委邱建富，得票一路領先，目前開票已接近尾聲，邱建富得票數已逾2300票當選門檻，篤定將可順利連任。

彰化縣民進黨此次改選，有效投票人數為5775票，分別在彰化市成功社區活動中心和溪湖糖廠兩處設置投開票所，因天氣良好且選戰激烈，激出高投票率，比起兩年前僅6成8投票率，縣黨部估計本次改選投票率高達8成。

邱建富除感謝黨員支持，強調會更加努力，選後最重要的是整合和團結，他將主動尋求溝通，針對黨員提出的問題、建議，將一一答覆、溝通改進，選戰期間牽涉到黨紀問題的，將兼顧情、理、法來處理，集結黨內團結力量集結，快速整隊、全力打贏2022年地方選舉也是是最主要目標。

他指出，連任後將全力準備對2022年選戰，包括縣議員、鄉鎮市長的提名人選，挖掘鄉鎮代表適合人才，鼓勵更多青年參選村里長更；他也明白指出，個人對於縣長選戰備戰多年，未來若有比他更優秀人選，當然也可一同來競爭，目標就是要讓民進黨在2022年贏回彰化縣執政權。

他說，更重要是借重黨主席、中央各系統，共同團結地方 。彰化2022最有機會贏回百里侯縣長寶座的縣市 不可錯失，他將會秉持2020總統立委大選創下史上新高票的氣勢，來打贏2022年的選戰。

65歲縣黨部評議委員會召集人許廣東表示，主委選戰已經結束，他強調自己快樂參選、對輸贏平常心看待，畢竟對手選戰經驗豐富，他長期在幕後默默支持民進黨，首次參選做好他應該做的事情，盡力就好！尊重黨員同志的選擇和選舉結果，未來2022年的大選，他也會全力支持經由初選機制出線的候選人。

(中時 )