新北市府為打造更好的電競學習及舒適體驗環境，「新北電競基地」於去年整修裝潢今（24日）重新開幕。（葉書宏攝）

新北市府為打造更好的電競學習及舒適體驗環境，「新北電競基地」於去年整修裝潢今（24日）重新開幕。（葉書宏攝）

新北市府為打造更好的電競學習及舒適體驗環境，「新北電競基地」於去年整修裝潢今（24日）重新開幕，新北市長侯友宜強調，要和民間企業打造新北成為電競選手與產業人才庫的決心，讓新北電競在未來的國際舞台上發光、發熱。

侯友宜指出，電競被視為最有機會成為國際運動賽事項目之一，「新北電競基地」是全國第一個由地方政府成立的，希望能達到拋磚引玉、帶動電競產業龍頭的效果，至今已培養710人次電競產業人才。

侯友宜也提及，電競一向深受年輕人喜愛，在聲光世界中，年輕人可展現自信和團隊合作精神，而升級後的「新北電競基地2.0」與永和區的ahq《英雄聯盟》職業電競戰隊在地結盟，不僅能「拚經濟、也拚運動」，更重要的是「拚年輕人的希望和未來」。

值得一提，侯友宜也參觀基地內的升級電競攝影棚、導播間及電競教室等專業空間及相關設備。警察出身的他也體驗時下流行的射擊電競遊戲，專業模樣令在場人士掌聲不斷。

(中時 )