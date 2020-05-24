罷韓投票在6月6日舉行，國民黨台北市議員羅智強驚爆，他去高雄時，聽到很多支持者還搞不清楚，頻頻問6月6日到底要不要去投票？

羅智強在臉書貼文表示，出席國民黨因應小組會議，大家討論了各種方式，在不激化對立的情形下，努力讓大家知道，韓國瑜這一年，做了多少民進黨20年做不到、做不好的事。

羅智強指出，他去高雄，聽到很多支持者還搞不清楚，頻頻問6月6日到底要不要去投票？韓國瑜雖已經公開說明，但還是很多人不知道。他建議國民黨中央應該要加強說明，要告訴高雄市民，特別是支持韓國瑜的市民「不要投票」。

羅智強認為，現在罷韓運動的人，就是希望能夠激化對立，增加投票率。如果挺韓國瑜市長的人也要動員，反而會讓對方借力打力，製造「韓國瑜不專心市政」的印象。大家不去投票，本身也就是一種投票，表達大家希望韓國瑜市長留任，不同意罷免的意願。

網友回應說：「真的要大家集思廣益，作出正確有效的策略，廣為宣傳，讓不支持罷韓的善良選民有所遵循。」、「不投票，去監票。」也有網友建議說，「要請韓市長多留意可能造成民怨的小細節，如停水未事先通知，昨天楠梓就是這樣。」

(中時電子報)