新北市泰山區知名登山打卡點「頂泰山巖」，昨天下午有名年輕女子冒雨登山，下山時去在一處菜圃地，「撞見」全身一絲無掛的「遛鳥俠」，嚇得她趕緊飛奔離開，並在網路社群PO文提醒大家注意。
不過轄區派出所說，迄至今天下午並未接獲民眾案，警方會主動加強附近登山步道巡邏，保護登山客安全。
由於昨天一直下雨，有網友則提出另種思維，認為也許這名裸身男子，可能因為全身被淋濕，當地有沒人，所以將身上濕衣褲脫下來「吹乾」，正好被下山的女子撞見，或許這男子也嚇了一跳。
據了解，女子是在臉書《ㄨㄚ是泰山人》PO文，「我中午去爬泰山巖，3點多下山時，走過人家跳舞場地菜園，遇到一位一絲不掛的溜鳥俠，又下雨沒人，我快嚇死了，請下午爬山的人，要小心遛鳥俠！」
她說，溜鳥俠身形消瘦、身高中等，年齡約50歲出頭，手裡面還拿著衣服，當下有想要將他拍下蒐證，但因為對方不停看她，在恐懼之下實在不敢拿出手機，只能趕緊驚慌逃跑。
(中時電子報)
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