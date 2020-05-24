梁榮忠(右2)如今白髮蒼蒼，一時間讓網友認不太出來。(取自開心日報臉書)

朱慧敏當年被狗仔直擊與梁榮忠車上偷情，1小時後衣衫不整下車。(取自IG)

在電影《唐伯虎點秋香》飾演與周星馳搶入華府賣身葬全家的香港男星梁榮忠，曾經是TVB力捧當紅主持人。原本星途大好的他，卻在2005年被踢爆是個花心渣男，背著交往7年女友鍾麗淇偷吃3港姐，甚至與其中一位港姐朱慧敏被抓包在車上極樂1個多小時，令他形象一落千丈，黯然淡出演藝圈。事隔10多年，他更被網友發現外貌與昔日意氣風發的模樣相差甚大，白髮憔悴認不出。

綜合港媒報導，梁榮忠在車震門事件曝光後，雖然朱慧敏極力否認有曖昧情，強調是普通朋友關係，然而男方演藝事業已徹底完蛋，周旋在4女間的花心行為，一度被封為「香港經典賤男」，與鍾麗淇的7年感情也因為此事件畫下句點。

不過梁榮忠並未因此喪志，反而趁此期間奮發向上，分別在2011年、2013年取得藝術碩士、文化管理碩士，現在更轉往幕後發展，身兼廣播DJ、導演與編劇數職。

在車震門10多年後，55歲的梁榮忠今(24日)一張近照更引發香港網友熱議，原來是久未公開露面的他，滿頭白髮，臉上還帶有些許憔悴，與昔日意氣風發模樣判若兩人。

(中時電子報)