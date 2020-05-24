獅隊進行教練團異動，二軍投捕教練陳俊輝首度擔任升上一軍，他比喻目前代總教練「餅總」林岳平是船長、首席教練高志綱是舵手，其他教練就是划船的船員，照船長的指揮前進，也因為一軍教練團不少都是去年二軍陣容，因此不用適應期，可以馬上融入。

目前一軍教練團高志綱、林岳平、陳俊輝、涂壯勳、周廣勝等人去年都在二軍執教，今年都「升」上一軍，陳俊輝認為二軍都是技術指導方面多，有不斷失敗的空間，不過一軍是不能失敗的地方。雖然這麼說，他也沒有特別感到壓力，他將林岳平比喻成一艘船的船長，「船長給什麼方向我們就往那邊前進，做好就好。」

也因為現在一軍教練團去年都一起共事，溝通方面不是問題，陳俊輝就說，「大家都有話直說，不用適應期。」同時開玩笑表示，與捕手之間因為年紀沒有差很大，平時還會互虧，沒有隔閡的感覺。

提到今年統一獅投手挨了50轟，是各隊最高，陳俊輝認為主因是失投，因為現在打者相當厲害，只要一失投就會被掌握，「球數有利的時候，打者都想積極攻擊，這時投手是否能投出有品質的球這很重要，有品質的球捕手一接就會有感覺。」

陳俊輝在二軍執教時相當關心選手，當收到上一軍通知時他卻不願明講要離開的消息，只有傳訊息給二軍選手要大家加油，「他們當時不懂為什麼我要說這些，我也沒解釋，隔天他們才知道，不講也是怕他們覺得好像依賴的人不見了。」

(中時 )