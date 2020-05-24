高爾夫PGA美巡賽拼6月恢復比賽，目前確定首站賽事是6月11日開打的嘉信理財挑戰賽，由於不同站賽事間要舟車移動，防疫上PGA官方欲採取包機形式，但由於機上必須保持社交距離，可容納177名乘客的波音737飛機，屆時只能坐114人，機票票價每人600美元（約台幣1萬8135元）。

PGA已經將復賽之後的防疫備忘錄寄給選手，長達37頁的備忘錄也提到「強烈建議球員與桿弟搭乘包機移動至不同地點參賽」，登機前也必須接受新冠肺癌病毒檢測，呈陰性才可搭機，機上所有人員也必須全程配戴口罩或是「適當的臉部遮蔽物」。

PGA的備忘錄並指示，會在每站賽事的第三輪進行病毒檢測，陰性者才獲准登機離開，所有人都必須遵守這個規定，至於登機的優先順序，也是遵照過去的職業-業餘選手規定，票價方面每人600美元，但尚未獲得PGA美巡賽資格的光輝國際巡迴賽選手，票價有半價優待。

(中時 )