花蓮特教學校師生、家長質疑校長宋秉錕讓特教生上課時間一直做手工皂，成果全拿去送禮做公關。（民眾提供／許家寧花蓮傳真）

有老師加班包裝手工皂禮盒，發現200個香皂未捐防疫人員，全送給中央部會官員。（民眾提供／許家寧花蓮傳真）

國立花蓮特殊教育學校校長宋秉錕，遭該校老師言行失控，把特教生當成免費勞工，蒐證並羅列44頁將近2萬字陳情信函，控訴宋疑暴露孩子的治療紀錄個資，長期言語霸凌羞辱教職員，驚訝的是，宋為全國最年輕特教校長，脫序舉止令人意外。

今年38歲的宋秉錕，已婚育有1子，擁有國立台灣師範大學身心障礙特教教學碩士學歷，目前正攻讀師大教育系博士班，3年前從台北市北區特殊教育資源中心主任拔擢為花蓮特教學校校長，還創下全國最年輕擔任特教學校校長紀錄。

校內人員透露，宋2017年剛來的時候待人客氣，由於校長4年任期明年將至，可能急於表現，壓力過大，導致情緒控管不佳，自從去年底新冠肺炎疫情開始後，感覺到他整個人走鐘，經常沒來由酸言酸語，因戴口罩沒問好，竟被罵「你媽沒生嘴巴給你嗎？」令人傻眼。

對於要求特教生36堂課都在製手工皂，宋認為屬於職能訓練，並未脫離課程範圍，老師和家長則認為小孩犧牲園藝課、門市訓練，滿心期待製作的手工皂如校長所說捐給醫護人員，才知道200個手工皂都送給總統以下，包括陳時中等中央部會官員，並趁機宣傳自己的學經歷。

令家長氣結的是，全部手工皂均被校長拿去做公關，未留一塊給校內學生使用；另有老師稱因參與撤換不適任校長連署遭報復，被校長在會議公開酸同僚「勢力龐大」，參與連署同事也遭連坐，會議時被趕出去，命他清洗黏在柱子上的垃圾，引起眾怒。

(中時 )