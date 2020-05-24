戴愛玲出道18年首場大型演唱會原定23日舉行，無奈受新冠肺炎疫情影響而延期，她昨晚特地選在演唱會舉辦時間開直播與粉絲互動，坦言確定延期當天，自己在家大哭一場；戴愛玲百感交集、哽咽表示自己等了那麼多年不擔心繼續等，所有人的安全最重要，「疫情開始變嚴重時，我想過可能會延期，我一路走來，不是那麼容易，就期待演唱會那天」。

很少開直播的戴愛玲，昨晚罕見地在臉書與粉絲空中互動，並開放20名粉絲面對面參與。戴愛玲除了獻唱多首經典歌曲，還兼任主持人跟粉絲玩遊戲，彌補他們等待她開唱多年；戴愛玲的藝人好友修杰楷、賈靜雯夫妻檔留言支持，劉品言和夏于喬則全程觀看力挺。不僅如此，戴愛玲的舅舅還在直播中以「神祕嘉賓」之姿登場，送上龜苓膏，希望疫情可以「歸零」，收到意外禮物的戴愛玲笑說：「當然，因為我是愛玲（零）啊！」

戴愛玲直播時提到，自己從2月商演結束後，近4個月沒有好好唱歌給大家聽，接著一連獻唱〈愛了就知道〉、〈千年之戀〉等多首好歌；直播最後，戴愛玲眼淚潰堤表示：「其實我沒有那麼愛哭，我是愛笑的女生，但這場演唱會真的讓我等了很久。」她特別感謝粉絲，沒有大家的支持，自己無法唱19年；戴愛玲的「愛戴演唱會」確定延期至8月22日於台北國際會議中心舉行。

戴愛玲的演唱會延至8月舉行。（索尼音樂提供）

(中時 )