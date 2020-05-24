美國海軍兩棲登陸艦波特蘭號(USS Portland,LPD-27) ，在海軍高能雷射武器的首次海上測試中，成功的擊落了一架無人駕駛飛機。從紅外線影片中可以看到，超高熱的光束，在幾秒鐘就使無人機失去控制。

美國海軍學院(USNI)報導，美國海軍目前正在開發與測試一系列不同功率的雷射武器，高功率的適用於具有高發電能力的艦船，例如聖安東尼奧級兩棲運輸船（LPD-17），波特蘭號安裝的就是此種。另一種功率較低，但可以廣泛部署在包括伯克級驅逐艦(Arleigh Burke class)在內的多種艦船。

中型功率雷射武器已測試過幾回，今次的則是高功率。美國太平洋艦隊新聞部於5月16日宣布，波特蘭號在夏威夷珍珠港附近，發射了高功率雷射武器燒毀無人機。

波特蘭號的桑德斯艦長(Karrey Sanders )在新聞稿中說：「透過對無人機、小型飛機進行前期海上測試，我們將逐步理解固態雷射武器的能力，與未來的應用。」

波特蘭號是聖安東尼奧級的11號艦，該型艦滿載排水量25000噸，全長208公尺，吃水7公尺，屬於中大型軍艦，也就具有更高的多餘電力，可供高能雷射武器使用。

USS Portland Downs Drone With Laser

波特蘭號在2018年被選為第1艘「固態雷射武器成熟計畫」( Solid State Laser Technology Maturation ,SSL-TM)的實驗艦，SSL-TM的的功率達到150千瓦，比最初的30千瓦雷射武器要強力許多。

此外，美國海軍也正在研究一種功率較小的雷射武器，即「高能量雷射和集成式光學眩目與監視」（High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler and Surveillance,HELIOS），HELIOS 雷射的功率為60千瓦，可以安裝在驅逐艦上。

功率更低的雷射武器則是非致命的炫光器，利用強光使對方看不清楚，稱為「光眼奪目攔截者」(Optical Dazzling Interdictor, Navy , ODIN)。

除了諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）在波特蘭號上的SSL-TM上的研究外，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）也是另一個雷射武器的研究團隊，他們研發的同樣是150千瓦的高能雷射武器。

(中時電子報)