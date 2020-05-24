慶祝2020稅務節，金門縣稅務局開列10則稅務常識，舉辦網路有獎徵答活動，共有空氣清淨機、掃地機器人等187個獎項，活動日期自5月25日至6月20日。

獎項及名額如下：(一)特獎(1名)：獨得Switch主機-藍／紅電池加強版1台＋集合啦！動物森友會遊戲。(二)頭獎(1名)：獨得米家(小米)掃地機器人1台。(三)貳獎(1名)：獨得飛利浦9坪舒眠抗敏空氣清淨機1台。(四)參獎(5名)：各得奇美數位無線吸塵器1台。(五)肆獎(5名)：各得聲寶微電腦觸控氣炸鍋1台。(六)伍獎(10名)：各得Panasonic nanoe負離子吹風機1台。(七)陸獎(20名)：各得康寧VISION 2.25L晶彩透明鍋1個。(八)柒獎(20名)：各得掌廚可樂膳不鏽鋼保溫禮盒組1個。(九)普獎(124名)：各得日式5入碗組1個。

縣稅務局指出，該局為響應環保及維護抽獎公平性，今年採用網路有獎徵答，活動期間內每天24小時皆可作答，可善用離峰時段，避免網路壅塞。凡戶籍地在金門的縣民皆可參加（稅務局員工除外），透過網際網路連結金門縣稅務局網站，點選「我要投票」後進入，即可作答抽獎。

抽獎日期預定於7月1日上午10時，在金門縣稅務局3樓會議室舉行，將邀請貴賓公開抽獎，另由公正人士見證，並在稅務局FB粉絲頁辦理線上直播。

(中時 )